Con un gol per tempo la Cavese supera il Rende

CAVESE-RENDE 2-0 (p.t. 1-0)

CAVESE: Anatrella, Potenza, Altobello, Fissore, Palladino, Maiorano, Palma, Corigliano, Carbonaro, Kosovan, Allegretti. Allenatore: Ferazzoli.

RENDE: Mittica; Mirabelli, Piscopo, De Miranda; Novello, Riconosciuto, Uruty, Mazzotta; Boito, Abbey, Mosciaro. Allenatore: Cavaliere.

RETI: 44' Kosovan, 79' Corigliano.

Esordio vincente allo stadio Simonetta Lamberti per la Cavese, che si sbarazza del Rende con un gol per tempo. Dunque primi tre punti per gli aquilotti impegnati nel girone H del campionato di serie D. Eppure è subito Anatrella ad esaltarsi per evitare che i calabresi sorprendano i padroni di casa in avvio di gara. La Cavese prende campo e va vicina la gol almeno in un paio di occasioni. Carbonaro ci tenta in più d'una occasione, poi è Corigliano che calcia di poco a lato. L'appuntamento col gol, per lui, è però soltanto rimandato. Allegretti deve ancora superarsi al 40', ma prima che finisca il primo tempo Kosovan porta in vantaggio gli aquilotti. Allegretti prova la conclusione dalla sinistra che termina sul palo. Sulla respinta è lo stesso attaccante che mette in mezzo per Kosovan. Botta sicura per lui con Mittica che ci mette il copro. La palla resta lì e allora ancora Kosovan appoggia la palla in rete. Nella ripresa c'è una sola squadra in campo, ed è la Cavese. Kosovan è scatenato e va vicino alla doppietta in almeno tre occasione. Ci prova anche su punizione, ma il punteggio resta 1-0. Il raddoppio arriva al 79' quando Corigliano viene servito splendidamente da Allegretti in versione assistman e non deve fare altro che infilare il portiere avversario per il 2-0. Punteggio con il quale finisce la gara.