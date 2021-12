Salernitana in isolamento, l'avvertimento dell'Asl: "Sanzioni penali, se partisse per Udine"

Se la Salernitana partisse per Udine, dove oggi è in programma l'ultima partita del 2021 e del girone d'andata di Serie A, andrebbe incontro a sanzioni di carattere penale. Il monito In mattinata, si è svolta una conferenza stampa in via Nizza, sede dell'Asl di Salerno. "Le Asl entrano in gioco quando sono allertate e ci sono segnalazioni come quella effettuata dalla Salernitana. Il rischio Covid è di nuovo altissimo, questo ha sicuramente pesato sulla scelta di non far partire la Salernitana per Udine. A mio parere, la FIGC dovrebbe adottare un protocollo più rigido di quello attuale per evitare la recrudescenza del coronavirus".

Parla Tozzi

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL di Salerno. "La decisione di non far partire la Salernitana per Udine - ribadisce - è stato adottato dopo la segnalazione di due tamponi positivi dei calciatori della Salernitana. Essendo stata riscontrata una sintomatologica assimilabile a un'infezione Covid di una terza persona ed essendoci stati contatti stretti tra i calciatori nei giorni precedenti, si è deciso di sospendere le attività sportive della squadra, anche alla luce dell'aumento dei casi in tutto il mondo a causa della variante Omicron. La volontà dell'Udinese di giocare? Io posso esprimermi per quanto riguarda l'aspetto medico, non per quello sportivo".