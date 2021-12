Salernitana: contagiato un calciatore, l'Asl vieta il volo di linea per la trasferta ad Udine

Contagiato un calciatore Granata: lo ha comunicato l'U.S. Salernitana 1919 che, a seguito della rilevata positività al Covid-19, ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato. A seguito di ciò, è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari.

L'iter

Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato.