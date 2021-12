Blitz degli ultras a Udine, lo striscione al Dacia Arena: "Liberate la Salernitana"

Un gruppo di supporter dell'ippocampo ha raggiunto il Friuli, nonostante la squadra di Colantuono non scenderà in campo e chissà se riuscirà a farlo in seguito. Lo striscione è quello che sta facendo il giro d'Italia incontrando anche la solidarietà di altre curve