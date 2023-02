Continua il duello a distanza tra Victoria Marra e Pro Sangiorgese

Continua la corsa dello Sporting Pontecagnano che, battendo in casa la Sarnese, resta agganciato alla zona playoff del campionato di Promozione. Il primo tempo si chiude sul parziale di 2-0 con i fulmini che vanno a segno prima con Pecora e poi con Messina. Nel secondo tempo gli ospiti accorciano ma il resto della gara è in pieno dominio dei padroni di casa che sprecano diverse occasioni da rete tra le quali un calcio di rigore.

In testa alla classifica la capolista Victoria Marra supera 3-1 in trasferta la Sanseverinese, mentre l'immediata seguitrice Pro Sangiorgese liquida in casa il Calpazio per 2-0 grazie alle reti di Trevisone e De Luca. Successo anche per il Centro Storico Salerno che supera per 1-0 il Real Palomonte.