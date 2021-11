Coppa Campania, Poseidon e Pontecagnano eliminate

Il Poseidon è uscito sconfitto per 4-1 nel match contro il Solofra ed ha dunque salutato la Coppa Italia di Promozione. Lo Sporting Pontecagnano è andato vicino al passaggio del turno. Infatti, dopo l’1-2 dell’andata il sodalizio salernitano è andato a Pomigliano per cercare di ribaltare la situazione contro il Micri. Un calcio di rigore nel secondo tempo ha permesso allo Sporting di pareggiare la doppia sfida e di andare ai calci di rigore che però si è aggiudicato il Micri con il punteggio finale di 6-5. Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata, il Gesualdo si ripete anche in casa con il punteggio di 1-0 (rete di Martiniello) ed elimina l’Ebolitana. La Sarnese ha invece comunicato che sono state rinviate a data da destinarsi le gare in programma questa settimana, ovvero il match di Coppa Campania contro il Centro Storico Salerno (andata 0-3 per i sarnesi) del 24 novembre, e quello contro lo Sporting Pontecagnano per il campionato di Promozione del 27 novembre.