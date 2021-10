Coppa Campania, la Sanseverinese vince il match clou

Match clou allo stadio comunale Superga di Mercato San Severino, dove Sanseverinese e Victoria Marra si giocavano la qualificazione al turno successivo della Coppa Campania di Promozione. A spuntarla sono stati i padroni di casa, che al triplice fischio hanno esultato per il 4-1 finale. Victoria Marra che era anche riuscita a pareggiare con Varone per l’1-1 col quale si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa i locali sono stati però devastanti, con doppietta di De Prisco e Tolino. Sanseverinese dunque prima e qualificata con 4 punti, Victoria Marra seconda con 3 punti e una differenza reti di -2 che complica un po’ il ripescaggio, terzo ed ultimo il Nocera Superiore con 1 punto.

Vittoria e qualificazione per il Giffoni Sei Casali che batte in trasferta per 1-0 la Giffonese e conferma il primato nel proprio girone a quota 6 punti. La Giffonese resta invece sul fondo della classifica con zero punti, mentre il Pontecagnano ha chiuso con 3 punti e una differenza reti di +8 (10-2) in virtù della larga vittoria contro la Giffonese per 9-0 che rendono alte le possibilità di ripescaggio.

Vince anche il Centro Storico Salerno che batte in casa l’Herajon con il punteggio di 4-1 e raggiunge al primo posto in classifica del girone il Poseidon a quota 4 punti. I salernitani sorridono però per la differenza reti di +3 che li qualifica automaticamente alla fase ad eliminazione diretta. Per il Poseidon, con un +1 di differenza reti, tutto dipenderà dal ripescaggio. Eliminato l’Herajon con zero punti.

La Rocchese espugna invece il campo di San Marzano sul Sarno contro l’Atletico Pagani per 2-1. Una vittoria che le consente di arrivare seconda a 3 punti, mentre il girone era già stato vinto dalla Sarnese a punteggio pieno. Difficile il ripescaggio per la Rocchese che ha una differenza reti di -2.

All’Ebolitana bastava un pareggio per arrivare primo nel girone, e a Palomonte contro il Real è finita 2-2. Quindi qualificazione a quota 4 punti per l’Ebolitana, che supera il Temeraria che ha 3 punti e una differenza reti di +1, mentre per il Real Palomonte ultimo posto ad 1 punto.