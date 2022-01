Coppa Campania, per la Sarnese vittoria a tavolino

Oggi era in programma la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Campania di Promozione tra Sarnese e Gesualdo. Con Sessana, Villa Literno, Micri, Rione Terra, Carotenuto, Ercolanese e Giffoni Sei Casali che hanno già staccato la qualificazione ai quarti, si attendeva l’ultima squadra per completare il tabellone. Purtroppo, dopo i canonici 45 minuti di attesa l'arbitro ha decretato l'assenza della squadra ospite, ovvero il Gesualdo che non si è presentato al campo sportivo Squitieri di Sarno. Secondo il regolamento, adesso, il giudice sportivo dovrebbe assegnare la vittoria a tavolino alla Sarnese ed il conseguente passaggio del turno, anche e soprattutto in virtù del risultato dell'andata che aveva visto i granata vincere in terra irpina con il risultato di 3-1. Con il passaggio del turno della Sarnese, agli ottavi si giocherà un derby tutto salernitano contro il Giffoni Sei Casali.