"Sarà la nostra finale", obiettivo Coppa per il club. Esodo di tifosi dalla provincia

Ultima gara della stagione per la Battipagliese. Dopo l’uscita anticipata dai playoff, con la sconfitta casalinga contro il Città di Campagna in semifinale, la squadra di Jury Calabrese affronterà la Sessana, vincitrice del Girone A di Promozione, nella finalissima di Coppa Campania. Il match, rinviato lo scorso 23 aprile, andrà in scena domenica 19 maggio, alle ore 17, allo stadio Salvatore Conte.

Scartata l’ipotesi del “Landieri” di Scampia per questioni di ordine pubblico, le due squadre si sfideranno a Mondragone. La scelta della location, ufficializzata poco più di una settimana fa dal Comitato Regionale, è stata accolta tra lo scetticismo dei tifosi bianconeri: l’impianto che ospiterà la finale infatti dista venti chilometri circa da Sessa Aurunca e centotrenta da Battipaglia. Eppure la risposta del pubblico è stata sorprendente.

La corazzata Sessana va a caccia del double, ma la Battipagliese - che vorrà riscattarsi e chiudere bene l’annata sportiva - sarà accompagnata da oltre 800 sostenitori. Al termine della prevendita, il numero complessivo di biglietti venduti su sponda salernitana è di 769. Un dato che unisce le due tornate, ma che non tiene conto degli accrediti concessi alla società. Al “Conte” ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, per una giornata di calcio e di divertimento.

Nell’ipotesi di parità al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, perdurando la parità si proseguirà con i calci di rigore. Per i bianconeri sarà una gara fondamentale anche in ottica ripescaggio, con la società che vuole garantirsi una posizione di vertice nella graduatoria. Mister Calabrese, d’altra parte, dovrà fare a meno di Serna, Manzo e Picaro.

Il direttore generale delle zebrette, Domenico Vicinanza, ha commentato così dopo la sconfitta nei playoff: “La parola sconfitta non rientra nel mio vocabolario, ma dall’altro lato posso essere orgoglioso di questo cammino di otto mesi fatto dai nostri ragazzi che hanno dato l’anima in ogni partita. Ora ci tocca l’ultima danza di questa splendida annata, ora più che mai è il nostro momento, la nostra finale. La finale di Battipaglia. E sono sicuro che sarà una finale da Battipagliese, in campo e sugli spalti”.

Il tecnico della Sessana, Antonio De Stefano, non vuole accontentarsi del campionato vinto: “Sarà l’epilogo di una stagione straordinaria. Ho ereditato la squadra al penultimo posto e con una rimonta straordinaria abbiamo vinto il campionato con una giornata d’anticipo. Adesso ci aspetta l’ultimo step. Siamo fermi da quasi un mese, ci manca il ritmo partita ed è una gara che ci vede, in partenza, penalizzati. Servirà l’impresa perché affronteremo una grande squadra con una tifoseria che è sicuramente fuori categoria. Vogliamo regalare alla città un grande traguardo storico”.