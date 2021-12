Coppa Campania, il Giffoni Sei Casali vola ai quarti

GIFFONI SEI CASALI-SOLOFRA 8-7 d.c.r.

GIFFONI SEI CASALI: Tancredi, Cardino, Bruno, Malandrino (92' Cavaliero), Mabuocca, Bove, Naddeo (81' Celetta), Liguori, Campione (64' Iacovazzo), Guerrera, Santucci C.. All. Longo.

SOLOFRA: D'Amico, Fiore, Dello Russo R. (28' Dello Russo G.), Minopoli (85' Maffei), Esposito D., Jerreh, Cataldo (70' Lettieri), Cascone, Di Benedetto, Salvato, Rapolo. All. Fiume.

ARBITRO: Francesco Matrone di Torre del Greco

RETI: 8' Dello Russo R. (S), 14' Campione (G), 42' Santucci C. (G), 73' Guerrera (G), 83' Esposito D. (S).

RIGORI: Santucci C. (G) gol, Rapolo (S) gol, Liguori (G) gol, Di Benedetto (S) gol, Guerrera (G) gol, Cascone (S) parato, Cavaliero (G) gol, Salvato (S) gol, Iacovazzo (G) gol.

Giffoni Sei Casali e Solofra hanno dato vita ad un match di ritorno degli ottavi di finale della Copps Campania vibrante, emozionante, e soprattutto tirata visto che la qualificazione è passata addirittura per l’ultimo atto dei calci di rigore. Alla fine a conquista i quarti di finale è stato il Giffoni del neo tecnico Longo, capace di recuperare lo svantaggio dell'andata (2-1). Il primo tempo viene subito sbloccato dal Solofra all’8' col colpo di testa in mischia in area di Dello Russo. Il Giffoni Sei Casali mette subito le cose apposto al 12' con Campione che arriva a tu per tu con il portiere e non sbaglia l’occasione del pareggio. Il Solofra ha una grande chance con una punizione di Rapolo che scheggia il palo, mentre nel finale da un cross Santucci trova il gol di testa per i padroni di casa che vanno all'intervallo sul risultato di 2-1. Nella ripresa al 73' su una respinta arriva Guerrera per il gol che può dare la qualificazione al Sei Casali. Non molla però il Solofra che all’83' con Esposito che colpisce di testa e fa 3-2. Dato che l'aggregato tra andata e ritorno è di 4-4, al fischio finale si va ai calci di rigore. I primi a battere sono i padroni di casa. Segna Santucci, risponde Rapolo. Vanno in rete anche i rigori di Liguori, Di Benedetto e Guerrera. Cascone invece sbaglia complice la parata di Tancredi. Cavaliero mantiene il vantaggio, segna Salvato che tiene viva la speranza ospite. Il quinto rigore per il Giffoni lo tira Iacovazzo: tiro, rete e qualificazione ai quarti di finale.