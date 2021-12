Coppa Campania, Giffoni Sei Casali chiamato alla remuntada

Quest’oggi ultimo impegno ufficiale dell’anno 2021 per le formazioni del campionato di Promozione che sono ancora in corsa per la Coppa Campania, giunta agli ottavi di finale. Si tratta delle gare di ritorno, anche se nel caso di Gesualdo e Sarnese sarà disputata la partita d’andata. Una gara che mette di fronte la formazione irpina, che domenica scorsa è incappata nella sua prima sconfitta stagionale in campionato tra le polemiche. Per la Sarnese invece, sarà un match per saggiare ulteriormente la forza di un gruppo che qualche passo falso l’ha commesso seppur tra qualche difficoltà. Per quanto riguarda il resto del programma, oltre a Quartograd-Ercolanese (andata 0-3) e Massa Lubrense-Rione Terra (1-3), c’è il derby tutto casertano tra Lusciano e Sessana (1-3) che mette di fronte due squadre che hanno ancora tutto da dire, anche se la rimonta per i luscianesi è davvero complicata contro i gialloblù piuttosto lanciati in questo periodo a suon di goleade. Altra casertana in campo è il Villa Literno che farà visita al Bellizzi Irpino al Roca di Avellino (andata 0-3 per i primi). I liternesi vengono dal pari in campionato contro la Boys Caivanese, mentre gli irpini sono galvanizzati dalla vittoria al 93’ contro il Gesualdo. Insomma, una partita che potrà regalare spettacolo. Per quanto riguarda le altre irpine ancora in corsa, il Solofra vorrà provare a farsi valere anche sul campo del Giffoni Sei Casali ma sicuramente vorrà difendere il 2-1 maturato in casa in una gara molto aperta. Ci si aspetta lo stesso in questo incontro di ritorno, così come dovrà prendere con le pinze il proprio impegno il Carotenuto, che parte dal 2-0 con cui ha vinto in trasferta ma ospita un’agguerrita Santa Maria la Carità che di certo vorrà vendere cara la pelle. Ultima partita in programma quella tra il Real San Martino ed il Micri, con i caudini che sono chiamati all’impresa titanica di recuperare lo svantaggio di 4-0 con cui hanno perso in terra napoletana.