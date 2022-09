Coppa Campania, l'Atl. San Gregorio passa a Battipaglia

Si è giocato a Battipaglia, allo stadio Pastena, il ritorno di Coppa Campania tra Polisportiva Palomonte e Atletico San Gregorio. Ottima gara da parte dei ragazzi di mister Dente che con la maggior parte dei giocatori meno utilizzati finora, riesce ad ottenere una buona risposta, visto che le trame di gioco, il pressing asfissiante e le tantissime occasioni create portano alla vittoria per 2-0. Maiorano ancora in gol dopo la rete siglata sabato in campionato, colpisce anche una traversa. La seconda rete è di Kali che ritorna al gol dopo qualche domenica a digiuno, con tanto di rigore sbagliato. Molti under utilizzati i quali hanno dimostrato di essere all’altezza e di voler mettere in difficoltà il mister.