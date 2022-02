Coppa Campania, pareggio nel ritorno tra Sei Casali e Sarnese

GIFFONI SEI CASALI-SARNESE 1-1

GIFFONI SEI CASALI: Tancredi, Desiderio (37’st Malandrino), Odierna, Avallone, Bruno (47’st Cavaliero), Bove, Santucci, Liguori, Campione, Iacovazzo (31’st Gubitosi), Davella. All. Longo.

SARNESE: Inserra, Lanzetta (29’ Beys), Scippa, Parlato, Villacaro, Agnello, Giampietro, Buonfiglio (29’ Tammaro), Vitale (15’st Oliva), Savarese, Pagano. All. Trapani.

ARBITRO: Marco Ganzerli di Frattamaggiore.

RETI: 23’ Santucci (G), 24’st Vitale (S).

Allo stadio Giannattasio di Giffoni Sei Casali è andata in scena la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Campania di Promozione. Una gran bel gara, giocata molto bene da entrambe le formazioni con i giffonesi che hanno chiuso in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa più Sarnese, che ha trovato il gol del pareggio che è valso la qualificazione. I primi 10' sono stati condizionati dal vento. Al 13' azione insistita dei granata conclusa da Savarese che dal limite ha mandato a lato. Al 17' la risposta di Campione che ha agganciato al limite e calciato in girata, palla sul fondo. Un minuto dopo cross all'indietro di Giampietro per Buonfiglio, conclusione alta. Ancora pericoloso Campione su punizione al 20', palla che sfiora l'incrocio. Poi è il turno di Davella che ha ricevuto e calciato rasoterra, para Inserra. Al 23' gol del Sei Casali dopo un'azione in mischia nell'area piccola, Santucci ha indirizzato il pallone in rete. Sempre Campione alla mezz'ora ha calciato a botta sicura sul primo palo, Inserra ha respinto. La Sarnese si affida al sinistro di Beys, tiro sul fondo, e al colpo di testa di Villacaro fuori. Nella ripresa inizia subito forte Santucci con un colpo di testa da posizione ravvicinata, Inserra ha respinto ancora una volta. Un minuto dopo Savarese ha indirizzato all'incrocio, questa volta è Tancredi che ha respinto. La Sarnese ci ha provato con il tiro cross di Giampietro, poi col destro al volo di Vitale e il tiro sull'esterno della rete di Scippa. E' solo il preludio al gol che arriva al 24' con la punizione di Vitale dalla sinistra. Ancora Vitale ci ha riprovato da posizione defilata con palla alta. Tentativo al 30' di Davella, alto dal limite. Ultima azione al 46' per Tammaro, diagonale fiacco. Sarnese dunque in semifinale dove affronterà il Carotenuto.