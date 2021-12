Coppa Campania, Giffoni Sei Casali beffato nel recupero

SOLOFRA-GIFFONI SEI CASALI 2-1

SOLOFRA: Leo, Fiore (57' Lettieri), Guarino (57' Dello Russo R.), Esposito D., Catalano, Minopoli, Di Filippo, Penna (69' Di Benedetto), Dello Russo G., Cascone (61' Salvato), Rapolo. All. Fiume.

GIFFONI SEI CASALI: Patella (64' Tancredi), Cardillo, Brigantino, Avallone, Coppola (77' Magliocca), Bove, Naddeo (64' Carbonaro), Liguori, Campione, Guerrera (73' Iacovazzo), Santucci (87' Cavaliero). All. De Caro.

ARBITRO: Michele Aprile di Caserta.

RETI: 37' e 93’ Rapolo, 86' Magliocca.

Il Solofra si aggiudica l'andata degli ottavi di finale di Coppa Campania contro il Giffoni Sei Casali. Nel primo tempo il primo pericolo lo corre il Solofra con Fiore che stava per commettere un autorete, Leo salva il pasticcio. Pochi minuti dopo prova la conclusione dal limite Naddeo, la sfera finisce fuori non di molto. Al 37' Rapolo riceve palla da Di Filippo, avanza, poi calcia dalla distanza sul primo palo trovando il gol del vantaggio. Dopo l'intervallo la gara si riaccende solo alla mezz'ora del secondo tempo, con una grande parata di Tancredi su Di Benedetto. Qualche minuto dopo Leo salva il Solofra in un'episodio a tu per tu con Iacovazzo. All’86' su un calcio di punizione arriva il tapin vincente di Magliocca. Dopo il pareggio del Giffoni il Solofra torna all'assalto e al 93' Rapolo riceve e calcia in rete per il 2-1 finale. Giffoni beffato da un'ottima prestazione di Rapolo, che con la sua doppietta dà buone chance di qualificazione al Solofra.