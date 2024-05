Battipagliese ko in finale di Coppa Campania, la Sessana vince in rimonta e conquista il trofeo

La stagione della Battipagliese termina con una sconfitta in finale, la Coppa Campania di Promozione va alla Sessana che vince in rimonta e fa il double. Dopo il successo nel Girone A e il salto di categoria, la squadra di Antonio De Stefano supera la brigata di Jury Calabrese allo stadio Salvatore Conte di Mondragone nell’ultimo atto della competizione.

Buon approccio al match per i gialloblù, i bianconeri si difendono e rischiano qualcosa. In avvio di partita disimpegno sbagliato di Gaeto, Vicario controlla e colpisce il palo con una conclusione dalla distanza. Attorno al quarto d’ora, tiro a giro di Natella che si spegne sul fondo. Più ghiotta l’opportunità a metà frazione per il numero dieci delle zebrette sugli sviluppi di un angolo, Uliano si fa trovare pronto e respinge. Alla mezz’ora di gioco occasione ghiotta per Palumbo che trova la risposta strepitosa di Viscido. Al 37’ chance per Olmos su suggerimento di Discepolo, la retroguardia casertana si oppone. L’ultimo tentativo del primo tempo è di Zoppino di testa, la sfera termina a lato.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, la Battipagliese passa in vantaggio. Una botta del calciatore bianconero risulta vincente e fa esultare il settore occupato da oltre 800 tifosi. La formazione di De Stefano agguanta il pareggio al 62’. Su una punizione, Mario Quintigliano impatta e di testa insacca per l’1-1. La Sessana si riporta in attacco con un’iniziativa senza pretese di Granato al 65’, Natella replica nell’altra metà campo con una giocata imprecisa. Al 77’ i gialloblù ribaltano il risultato (2-1), la firma è di Gambardella. Le zebrette vanno a caccia della seconda rete con Minguzzi e Raiola, i casertani resistono e si assicurano il successo al triplice fischio.

Il tabellino

Sessana: Uliano, Sorrentino, Pirolozzi, Quintigliano C., Esposito (46’ Gambardella), Carbonaro, Vicario (89’ Erbaggio), Castellano (51’ Tenneriello), Palumbo (90’ Iattarelli), Quintigliano M. (77’ Fava Passaro), Granato. A disp.: Roh, Simoniello, Talitro, Fava M.. All.: Antonio De Stefano

Battipagliese: Viscido, Discepolo (72’ Raviello), Zoppino, Ferro, Mancino, Olmos, Minguzzi (88’ Buonocore), Santese, Di Romana, Natella (81’ Raiola), Gaeto (91’ Cascone). A disp.: Boffa, Castagna, Ferraro, Montano, Verriola. All.: Jury Calabrese

Arbitro: Francesco Fermo di Torre Annunziata

Marcatori: 53’ Olmos (B), 62’ Quintigliano M. (S), 77’ Gambardella (S)

Ammoniti: Quintigliano M., Quintigliano C. Iattarelli (S), Santese, Zoppino, Calabrese dalla panchina, Pirolozzi, Raiola (B)