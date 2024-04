Clamoroso nel calcio dilettantistico, rinviata la finale di Coppa a poche ore dal calcio d'inizio

Clamorosa decisione nel calcio dilettantistico, è stata rinviata la finale di Coppa Campania. Il match in programma mercoledì 24 aprile allo stadio Landieri di Scampia, con la Battipagliese pronta ad affrontare la Sessana, è stato posticipato a poche ore dal fischio d’inizio. Il Comitato Regionale, con una breve nota ufficiale, ha comunicato il rinvio della partita a data da destinarsi. Il motivo sarebbe legato alla gestione dell’ordine pubblico considerata la quantità di biglietti venduti, soprattutto su sponda salernitana. Tuttavia i tagliandi acquistati saranno validi anche per la gara riprogrammata. Si attende dunque una nuova comunicazione per il recupero che potrebbe slittare ancora. La LND Campania infatti potrebbe fissare la nuova data dopo gli impegni playoff, con le zebrette che dovranno affrontare il Città di Campania il prossimo 5 maggio.