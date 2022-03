Coppa Campania, tempo di semifinali. Il programma

Squadra in casa

La Coppa Campania di Promozione è giunta alle semifinali. Dopo il sorteggio, il Comitato regionale campano ha reso noto il programma delle gare che saranno disputate con turno d’andata il 9 marzo, calcio d’inizio fissato per le ore 15:00. La prima semifinale vedrà il Villa Literno giocare in trasferta contro il Micri, allo stadio Borsellino di Volla, mentre nell’altra gara tra Sarnese e Carotenuto il primo atto andrà in scena allo stadio Squitieri di Sarno. I match di ritorno saranno invece giocati il 23 marzo prossimo, ovviamente a campi invertiti, e dunque il Villa Literno ospiterà tra le propria mure il Micri, mentre il Carotenuto affronterà al campo di Mugnano del Cardinale la Sarnese.