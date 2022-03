Coppa Campania, tonfo casalingo per la Sarnese

Si è disputata la gara d’andata della Semifinale di Coppa Campania tra Sarnese e Carotenuto allo stadio Squitieri di Sarno. La cronaca. Pronti via, all’8' vantaggio degli ospiti. Cross dalla sinistra al centro per Lippiello che di controbalzo beffa Inserra. Al 13' cross dal fondo di Squillante, il colpo di testa di Chirullo va a lato. Al 15' Chirullo salta l'avversario, palla sul secondo palo per Vitale che con una zampata la indirizza in rete, Biancardi in scivolata salva sulla linea il possibile gol del pari. Al 24' ancora Sarnese. Vitale, spalle alla porta, di testa trova il fondo. Al 30' destro di Vitale fra le braccia di Bruno. Mentre è un omologo granata, al 35' è di nuovo il Carotenuto a segnare. Simeri dal limite con un pallonetto sigla il raddoppio ospite. Al 48’ traversone di Chirullo ribattuto, palla a Vitale che trova attento il portiere. Al 57’ Chirullo da posizione defilata, palla a Bruno. Al 60’ la Sarnese reclama un rigore. Pagano dentro per Chirullo, tirato giù all'altezza del dischetto. Per l’arbitro è fallo dell’attaccante. Al 63’ occasione per il Carotenuto in contropiede con Diallo tutto solo, Villacaro recupera. Al 68’ tris del Carotenuto. Pirone guadagna il fondo, finta il tiro e serve Diallo che da solo butta in rete. Al 76’ tiro dal limite di Pagano rimpallato, traiettoria centrale. All’85’ cross di Vitale, ci arriva Rroshi di testa, palla a lato. È l’ultima azione del match, che finisce con un pesante passivo per la Sarnese mentre il Carotenuto ha messo un nella ipoteca per la finale.