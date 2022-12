Andata dei quarti di Coppa Campania tra l'Atletico San Gregorio e la Victoria Marra, che ha visto i padroni di casa vincere per 3-1. Primo tempo con l'Atletico già in vantaggio per 2-0 con le reti di Serritella e Di Pietro. Nella ripresa la Victoria Marra è andata a segno con Iapicco mentre la terza rete dei locali è stata firmata da Maltempo. Ritorno fissato per l'11 gennaio.