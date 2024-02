La Sarnese esulta, ma il futuro in Coppa resta incerto: il racconto del match contro la Santarcangiolese

La Sarnese batte la Santarcangiolese e vince in trasferta. La squadra di Francesco Farina, capolista nel suo girone di Eccellenza, espugna lo stadio Martorano ed esulta nella seconda giornata del girone G della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Dopo il pareggio interno contro il Manduria, la formazione salernitana si impone fuori casa. La qualificazione resta aperta, i granata - da spettatori - dovranno attendere il verdetto del prossimo match per conoscere il futuro del cammino nella competizione.

Una gara dura fin dalle prime battute iniziali, i padroni di casa prediligono un gioco fisico e attento: gli uomini di Volini provano ad attaccare solo sfruttando le ripartenze. La Sarnese fa la sua prestazione, lottando su ogni pallone contro una compagine lucana che non genera molti pericoli. Gli ospiti recriminano per una rete annullata su palla inattiva. Successivamente viene negato un rigore per una spinta a Sbordone. Un primo tempo di rimpianti per le occasioni create e non sfruttate, si va a riposo con il punteggio bloccato.

Nella ripresa Farina manda prima in campo Padin per Corticchia e successivamente De Sio per Sbordone. La Sarnese cresce nella seconda frazione di gioco e costruisce il proprio vantaggio ancora su piazzato, con Cassandro che trova i tempi giusti per battere a rete. Entra anche Evacuo ed è proprio il 9 a firmare il raddoppio a dieci minuti dal termine. Nel finale, la Santarcangiolese trova la rete che accorcia le distanze con Zinno e fissa il risultato sul definitivo 1-2.

Il tabellino

Santarcangiolese: Di Sarno; Piccolo (84' Nigro), Guevara, Obrenovic (84' Lo Zito), Llama, Olgiatti, Ciuffo (90' Miccio), Alcolado, Zinno, Sanna (74' Paradiso), Togorda (72' Villani). A disposizione: Milocco, Gassama, Luongo, Nigro, Borneo. Allenatore: Alberico Volini

Sarnese: Maiellaro; Giordano, Salerno (72' Logrieco), Cozzolino, Corticchia (46' Padin), Yeboah (90' Della Monica), Sbordone (56' De Sio), Pellecchia, Siano (72' Evacuo), Cassandro, Caruso. A disposizione: Somma, Losasso, Dentice, Carpentieri. Allenatore: Francesco Farina

Arbitro: Lorenzo Montefiori della sezione di Ravenna

Marcatori: 67' Cassandro (S), 80' Evacuo (S), 94' Zinno (A)

Ammoniti: Alcolado (A), Sanna (A), Paradiso (A) dalla panchina, Cozzolino (S)