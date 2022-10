Coppa Italia, è il San Marzano a passare il turno

SCAFATESE-SAN MARZANO 0-2

SCAFATESE: Cappuccio, Trezza, Esposito, Masullo, Bozzaotre (57' Manzo), Cavaliere, Iommazzo (78' Mascolo), Canale (75' Napolitano), Senatore (57' Zatico), Evacuo, Tagliamonte (70' Ferrentino). A disposizione: Botta, Iovinella, Di Pasquale, Manzo, Zatico, Napolitano, Ferrentino, Galasso, Mascolo. All. Liquidato.

SAN MARZANO: Palladino, Fernando (55' Velotti), Chiariello, Di Girolamo, Armeno, Nuvoli (78' Lettieri), Tarascio, Montoro, Esposito (81' Prisco), Castagna (87' Tranchino), Elefante (65' Fodè). A disposizione: Ragone, Velotti, Aiello, Giordano, Iannone, Tranchino, Lettieri, Fedè, Prisco. All: Fabiano.

ARBITRO: Gianluca Andolfi di Ercolano.

RETI: 59' Elefante, 92' rig. Prisco.

Finisce l'avventura in Coppa Italia per la Scafatese che cede il passo al San Marzano: dopo l'1-1 maturato all'andata allo Squitieri di Sarno i canarini cadono 0-2 tra le mura amiche del Giovanni Vitiello, con reti subite entrambe nella ripresa. La prima palla gol è proprio di marca canarina con Evacuo che, a soli 33 secondi dall'inizio del match, di testa chiama agli straordinari Palladino, costretto a deviare in calcio d'angolo. Sembrerebbe l'antipasto di una partita scoppiettante, ma invece ne viene fuori un primo tempo scialbo, in cui le uniche occasioni sono un cross di Evacuo che si trasforma in tiro al 18' e la conclusione di dieci minuti più tardi di Montoro, smorzata da Trezza e bloccata da Botta. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il vantaggio con una punizione di Cavaliere che termina di poco al di sopra della traversa al 51', ma otto minuti più tardi arriva l'episodio che decide il match e indirizza definitivamente la qualificazione: Montoro crea scompiglio sulla sinistra e serve Elefante che gira verso la porta e, con l'aiuto di una deviazione, riesce a beffare Cappuccio e sigla lo 0-1. Liquidato prova a cambiare il volto dei suoi inserendo anche Manzo, Ferrentino e Mascolo, con l'idea di poter alzare il baricentro nel tentativo di rimettere in equilibrio la gara, mentre dall'altro lato del campo Fabiano prova ad alzare il muro con l'innesto dell'ex Velotti. Ne nascono venti minuti in cui i giallobleu provano a tenere i ritmi alti ma, una volta arrivati a ridosso della trequarti offensiva, non riescono a trovare la zampata decisiva. La gara si chiude definitivamente al minuto numero 92 quando Prisco, entrato al posto di Esposito, trasforma il rigore che suona come una sentenza per la Scafatese, costretta per il secondo anno consecutivo a lasciare la coppa proprio contro il San Marzano. I giallobleu ora dovranno concentrarsi sul campionato, dove saranno chiamati a scendere in campo già sabato contro il Carotenuto.