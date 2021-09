Coppa Italia, il Buccino ha due risultati su tre per qualificarsi

Terzo ed ultimo turno di Coppa Italia, ed il match tra la Polisportiva Lioni ed il Buccino Volcei è decisivo per decretare quale delle due formazioni approderà al turno successivo della competizione tricolore. I risultati precedenti del gironcino a tre squadre ha visto il Buccino battere il Faiano per 2-1, e il Lioni pareggiare a casa del Faiano con il punteggio di 1-1. Ciò vuol dire che la classifica vede i salernitani in testa con 3 punti, seguiti dagli irpini e dal Faiano a quota 1 punto. Faiano logicamente già eliminato avendo disputato senza troppi successi i suoi due match. Dunque il Buccino avrà dalla sua due risultati su tre, mentre il Lioni non può permettersi null'altro che la vittoria per ambire al passaggio del turno. Tra l'altro l'incontro tra Lioni e Buccino è un match particolarmente sentito. Basti pensare che quello che andrà in scena allo stadio Nino Iorlano non è altro che il remake dello spareggio promozione per l'Eccellenza giocato ventotto mesi fa. Le squadre arrivano a questa partita in buona forma, anche se nell'ultimo fine settimana sono arrivati dei risultati diversi. Il Lioni ha infatti vinto all'esordio casalingo contro il Pomigliano per 1-0, con gol decisivo di Giuseppe Trezza. Il Buccino Volcei ha invece giocato in casa e pareggiato a reti inviolate con una delle squadre più forti del campionato quale è l'Agropoli, recriminando anche su qualche azione come un rigore non concesso dall'arbitro. Ma nonostante la non vittoria, i salernitani rimangono una squadra comunque forte, ma il Lioni proverà a dire senz'altro la sua.