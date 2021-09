Coppa Italia, il Faiano pareggia e saluta la competizione

Allo stadio Nuova Primavera di Bellizzi è andata in scena la partita tra il locale Faiano 1965 e la Polisportiva Lioni, terminata in parità sull’1 a 1. In virtù del risultato della prima giornata di Coppa Italia d’Eccellenza che ha visto il Buccino Volcei superare per 2 a 1 proprio il Faiano, sarà decisivo il confronto tra Buccino e Lioni in programma domenica 26 settembre per decretare la squadra che si qualificherà al turno successivo del trofeo tricolore. E per il Lioni sarà necessario vincere. Tornando al match tra Faiano e Lioni, entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto, dando vita ad un confronto intenso e vibrante. Nonostante fosse in trasferta, nel primo tempo la Polisportiva Lioni ha avuto il pallino del gioco e per questo è riuscita ad avere una serie di occasioni per portarsi in vantaggio. Batti e ribatti, la rete che sblocca il punteggio arriva alla mezz’ora. Fiorentino calcia al volo, l’estremo difensore avversario non può nulla ma è comunque sfortunato perché la sfera sbatte contro il palo. La traiettoria della palla premia Iommazzo che è il più veloce a reagire così da gonfiare la rete. Il punteggio resta tale quando l’arbitro manda le squadre nello spogliatoi per un meritato riposo. Nella ripresa è ancora il Lioni a costruire le migliori azioni, mentre il Faiano si difende e prova qualche ripartenza. Neppure i cambi sortiscono un effetto contrario, e così si rimane sul parziale di 0-1 per gli ospiti. La gara sembra comunque ormai in discesa per la formazione irpina quando invece arriva il gol del pareggio del Faiano, ancora su di una respinta. La retroguardia del Lioni pasticcia col pallone e lo regala a Cibele che prova a sorprendere con il tiro il portiere avversario. Sulla ribattuta è più lesto Farina che firma la marcatura personale. Il Lioni potrebbe riportarsi di nuovo in vantaggio con Merola, ma l’attaccante è poco cinico sotto porta ed alza troppo la traiettoria che va oltre la traversa.