Squadra in casa

Squadra in casa Sorrento

Esordio stagionale allo stadio Italia di Sorrento per la Nocerina. Match di Coppa Italia per i molossi che la spuntano grazie al gol arrivato nel primo tempo, precisamente al 19’, di capitan Garofalo. Nella ripresa la logica reazione del Sorrento, che ha la migliore occasione per pareggiare i conti quando colpisce una traversa con l'ex Gargiulo.