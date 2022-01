Coppa Italia, pregara ritorno San Marzano-Scafatese

Domani pomeriggio, mercoledì 26 gennaio, alle ore 15.00 presso lo stadio Pasquale Novi di Angri si giocherà la gara di ritorno della Coppa Italia dilettante tra il San Marzano e la Scafatese. Si riparte dallo 0-2 con cui i blaugrana si sono imposti in quel di Scafati nella partita di andata. E dunque, i gialloblù sono alla caccia dell’impresa per provare a strappare l’approdo in finale. Canarini che dovrebbero essere supportati dal proprio tifo, ai quali sono stati riservati 35 biglietti per il settore ospiti. Per quanto riguarda il San Marzano, che invece deve difendere il punteggio dell’andata, al termine della seduta di rifinitura mister Egidio Pirozzi ha diramato l’elenco dei convocati. Per questa gara interna della competizione tricolore, sono stati convocati i portieri Palladino e Pedace, i difensori Capuozzo, Caso, Cesarano, De Bellis, Dentice, Franza e Velotti, i centrocampisti Falanga, Fernando, La Montagna, Lettieri, Matute, Nuvoli e Tranchino, e gli attaccanti Camara, Liccardi, Maiorano e Meloni.