Coppa Italia. Pregara Scafatese-San Marzano

Cresce l’attesa per la gara di andata delle semifinali della Coppa Italia dilettanti tra la Scafatese ed il San Marzano. Un derby tutto salernitano che appare però tanto una finale anticipata. L’altra semifinale mette di fronte la Virtus Campania all’Ischia. Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio, mister Egidio Pirozzi ha diramato l’elenco dei convocati del San Marzano per la gara esterna con la Scafatese, in programma domani allo stadio 28 Settembre 1943-Giovanni Vitiello di Scafati, con fischio d’inizio alle ore 14.30. Questo l’elenco dei convocati blaugrana. Portieri: Palladino e Pedace. Difensori: Capuozzo, Caso, Cesarano, Chiariello, Coppola, De Bellis, Dentice, Franza e Velotti. Centrocampisti: Falanga, La Montagna, Lettieri, Matute, Nuvoli e Tranchino. Attaccanti: Camara, Liccardi, Maiorano e Scoppetta.