Coppa Italia serie D, subito in campo Paganese ed Angri

Domenica 21 agosto prenderà il via la 22ª edizione della Coppa Italia di serie D con le 37 sfide ad eliminazione diretta e un triangolare del turno preliminare. Al turno preliminare partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 15 club vincenti i playout 2021/22 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 17 società classificate al termine della scorsa stagione dal 12º all’11º posto per i gironi a 18, e dal 14º al 13º per quelli a 20 squadre, poi il Catania ammesso in sovrannumero e il Giarre ammesso con riserva in virtù del decreto del Tar Lazio in relazione al contenzioso giurisdizionale. Questi tutti gli abbinamenti del turno preliminare:

Gara 1 Portogruaro-Torviscosa

Gara 2 Levico Terme-Virtus Bolzano

Gara 3 Villafranca-Chievo Sona

Gara 4 Este-Montecchio Maggiore

Gara 5 Legnago-Lumezzane

Gara 6 Fanfulla-Sant’Angelo

Gara 7 Ponte San Pietro-Villa Valle

Gara 8 Giana Erminio-Stresa

Gara 9 Real Calepina-Varesina

Gara 10 Seregno-Castanese

Gara 11 Pinerolo-Chisola

Gara 12 Fossano-Pontdonnaz

Gara 13 Ligorna-Asti

Gara 14 Fezzanese-Tau Altopascio

Gara 15 Riccione-Corticella

Gara 16 Bagnolese-Salsomaggiore

Gara 17 Pistoiese-Mobilieri Ponsacco

Gara 18 Real Forte Querceta-Ghiviborgo

Gara 19 Scandicci-Terranuova Traiana

Gara 20 Grosseto-Orvietana

Gara 21 Alma Juventus Fano-Vigor Senigallia

Gara 22 Porto D’Ascoli-Avezzano

Gara 23 Lupa Frascati-Pomezia

Gara 24 Tivoli-Real Monterotondo

Gara 25 Atletico Uri-Ilvamaddalena

Gara 26 Vastogirardi-Termoli

Gara 27 Cassino-Gladiator

Gara 28 Paganese-Puteolana

Gara 29 Angri-Palmese

Gara 30 Barletta-Matese

Gara 31 Lavello-Casarano

Gara 32 Nardò-Martina

Gara 33 Matera-Altamura

Gara 34 Locri-Vibonese

Gara 35 Castrovillari-San Luca

Gara 36 Sancataldese-Catania

Per gli accoppiamenti del 1º turno clicca qui.