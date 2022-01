Coppa Italia. Vendita biglietti Scafatese-San Marzano

La Scafatese è pronta a ritornare in campo per ospitare il San Marzano nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia dilettanti. In occasione di tale impegno, la società gialloblù ha reso noto che per assistere alla gara (fischio d’inizio domani, mercoledì 19 alle ore 14.30) è possibile acquistare i biglietti presso il botteghino dello stadio 28 Settembre - G. Vitiello di Scafati nella stessa giornata di domani al prezzo di 10 euro. Sempre al botteghino saranno messi in vendita anche i biglietti ridotti, al costo di 5 euro, per donne e ragazzi di età inferiore ai 15 anni. Per questioni di inagibilità poi, è stato comunicato anche che il settore ospiti resterà chiuso. Per accedere allo stadio è obbligatorio il green pass rafforzato, così come previsto dal D.L. del 30 dicembre 2021, n. 229.