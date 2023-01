Corsa al biglietto, Barletta ‘avvisa’ la Cavese

A Barletta c’è già febbre da scontro al vertice. Domenica c’è il big match del girone H di serie D allo stadio Cosimo Puttilli, contro la Cavese, e per l’inizio della vendita dei biglietti i tifosi pugliesi hanno creato lunghe file. Atmosfera da corsa al biglietto che si spera farà assistere ad un grande spettacolo non solo in campo, tra Barletta e Cavese, ma a questo punto anche sugli spalti.