Il corteo degli ultras granata, cori per Iervolino: "Hai illuso la città"

L'obiettivo degli ultras Curva Sud Siberiano era il varco 25 dello stadio Arechi, luogo simbolico, sede della Salernitana, approdo del corteo di protesta. In cinquecento, dopo essersi radunati in via Clark davanti al Novotel, si sono assembrati in via Allende e hanno lanciato cori all'indirizzo del presidente della Salernitana. Durante la conferenza stampa di presentazione del ds Petrachi e dell'allenatore Martusciello, intervenuto in streaming, il patron granata aveva auspicato "un sit-in che possa girare verso la riconciliazione per abbracciarci di nuovo". Gli ultras, però, avevano già scritto "tempo scaduto" alcuni giorni fa e quindi hanno perseverato nella loro linea di intransigenza contestando la proprietà.

Lo scenario

Tra fumogeni e cori, sotto lo sguardo vigile della Digos e con il traffico bloccato in direzione nord e sud per un paio d'ore la torcida ha manifestato il proprio dissenso