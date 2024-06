Costa d'Amalfi-Bisceglie, il Prefetto nega la finale agli ospiti. Il club: "Chiediamo che la gara venga giocata a porte chiuse"

Le limitazioni dovute alla capienza dell’impianto, ma una voce comune nell’ambiente ospite: “Tutti a Maiori”. È questo il messaggio lanciato dai supporters nerazzurro stellati a pochi giorni dalla finale di ritorno tra Costa d’Amalfi e Bisceglie. Dopo il botta e risposta (1-1) allo stadio Ventura, le due squadre si affrontano in Campania per il secondo ed ultimo atto dello spareggio che decreterà la compagine vincitrice che accederà al prossimo campionato di Serie D.

I biancazzurri sono ad un passo dall’impresa, in Costiera si respira aria di euforia e di grande attesa: il club vuole coronare il sogno. Considerata, tuttavia, la disponibilità del settore, il Bisceglie aveva proposto un cambio di location. Richiesta respinta, è ufficiale: la finalissima si giocherà al “San Martino”. Per il pubblico pugliese arriva anche un’altra batosta. Su comunicazione della Prefettura di Salerno, giunta in tarda mattinata, si dispone che l’incontro debba essere disputato in assenza della tifoseria ospite.

Il provvedimento segue la nota inviata in data 11 giugno, con la quale il Questione ha rappresentato criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’importanza della gara, che mette in palio la promozione nella categoria superiore, rende prevedibile la presenza di numerosi supporters di entrambe le compagini, mentre il “San Martino” consente l’accesso soltanto a 200 persone. Inoltre il percorso di esodo allo stadio interferisce con l’accesso agli spogliatoi e con l’area destinata al parcheggio dei mezzi di emergenza.

Un altro allarme riguarda la presenza a Maiori di tifosi senza biglietto. Di conseguenza si apre anche l’ipotesi della forte rivalità esistente tra i sostenitori del Bisceglie e quelli del Barletta, gemellati con i salernitani. Il sodalizio nerazzurro stellato, con una nota, esprime la sua delusione: “Amareggiata e sconcertata da una decisione oggettivamente penalizzante e richiamandosi al legittimo principio di equità di condizioni in vista della gara decisiva, la dirigenza del Bisceglie Calcio chiede formalmente alla Lega Nazionale Dilettanti che la gara venga disputata a porte chiuse, dunque in assenza di entrambe le tifoserie”.