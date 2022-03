Eccellenza, un altro pari per la Scafatese

COSTA D'AMALFI-SCAFATESE 1-1

COSTA D'AMALFI: Manzi, Galiano, Parente, Cuomo Luca, Orta, Ferrara, Di Landro (70' Bovino), Proto, Infante, Totaro, Cuomo Domenico (88' Amatruda). All. Proto.

SCAFATESE: Cappuccio, Gambardella, Carotenuto, Manzo (67' Siciliano), Mejri, Granata, Simonetti, Cammarota, Malafronte, De Vivo, Formicola (84' Balzano ). All. De Felice.

ARBITRO: Simone Palmieri di Avellino.

RETI: 30' De Vivo, 64' Cuomo.

Ancora una volta fatale la ripresa per la Scafatese che per la terza volta nell'ultimo mese viene agganciata nella seconda frazione di gioco dopo essere passata in vantaggio. Il primo tempo sul prato in sintetico del San Martino di Maiori è quasi tutto a tinte canarine. Al 20' Malafronte cicca di destro un cross di De Vivo ma 10' più tardi è proprio lo stesso De Vivo con un tiro a giro sul secondo palo che non lascia alcun scampo all'estremo difensore Manzi e vale il vantaggio giallobleu. Gioia incontenibile per l'autore del gol al suo primo centro con la maglia della Scafatese. Ma i canarini non tirano i remi in barca e sfiorano il raddoppio all'ultima opportunità utile del primo tempo con un colpo di testa di Simonetti che però non colpisce lo specchio della porta. Nella ripresa la stanchezza ospite si fa sentire e i padroni di casa cominciano a credere nell'impresa di rimettere in piedi il match. Il pareggio amalfitano arriva al 64' con Cuomo, ma poi la compagine di mister Proto sfiora addirittura il colpaccio con il clamoroso palo colpito all'80'. Dall'altro lato del campo la Scafatese manca di pochissimo, e per ben due volte, il colpo del definitivo ko, prima con il colpo di testa a botta sicura di Carotenuto che chiama agli straordinari Manzi e poi con il tap-in di poco impreciso di Simonetti sul cross del subentrato Balzano. Il triplice fischio del direttore di gara divide la posta in palio e adesso la Scafatese dovrà continuare la corsa playoff sentendo, però, di nuovo vicinissimo l'Agropoli, che con la vittoria con il classico scarto in contemporanea torna a una sola lunghezza di distanza.