La Cavese sbanca Tertenia e vola verso la Serie C, Di Piazza stende la Costa Orientale Sarda

La Cavese non si ferma e sbanca anche Tertenia, battuta la Costa Orientale Sarda e Serie C ormai ipotecata. In attesa di conoscere il risultato del San Francesco tra Nocerina e Cassino, la squadra di Raffaele Di Napoli fa un altro balzo verso la promozione: al Campo Sportivo Is Arranas decide Di Pazza con un gol segnato nel secondo tempo.

La cronaca

Pronti, via e subito un tentativo verso lo specchio di porta: il primo lampo del match porta la firma di Demontis dalla distanza, la sfera si spegne sul fondo. Al 5' i padroni di casa sviluppano a sinistra, dalla sinistra arriva un traversone per Floris che impatta e chiama in causa Boffelli. Sulla respinta c'è ancora l'attaccante che insacca ma si alza la bandierina che segnala fuorigioco. Pochi secondi dopo Cabiddu cerca di impensierire la retroguardia metelliana da lontano, il pallone termina fuori. La reazione biancoblù è targata Addessi, la sua conclusione però viene respinta dalla difesa locale. La Cavese torna in attacco attorno al quarto d'ora di gioco e prova a rendersi pericolosa dalle parti di Xaxa, l'azione però sfuma. Al 18' Boffelli neutralizza senza troppe difficoltà un colpo di testa di Gallo. Ritmi della partita bassi, gli ospiti non riescono a dare fluidità alle trame e la Costa Orientale Sarda si affida all'iniziativa di Demontis: destro largo al 25'. Passano due minuti e il centrocampista ci riprova, questa volta la palla finisce di poco alta sopra la traversa. Al 34' chance blufoncè a Tertenia: Addessi innesca Di Piazza che, da ghiotta posizione, non trova il bersaglio. Grande aggressività da parte della squadra di Loi che recupera il pallone su Konate al 42' e ribalta la manovra: Ladu calcia dal limite, Boffelli fa una grande parata e si rifugia in angolo. L'ultimo squillo del primo tempo è di Demontis dai trentacinque metri, Derosa devia e il portiere blocca facilmente.

Le squadre rientrano in campo dopo l'intervallo con gli stessi interpreti della frazione iniziale. Al 47' la Cavese sblocca il risultato: il solito Di Piazza raccoglie l'assist di Addessi e, con un diagonale chirurgico, fulmina Xaxa. Gli aquilotti passano in vantaggio alla prima occasione importante. La Costa Orientale Sarda reagisce con Sulis, ma la giocata non crea problemi a Boffelli. Al 56' Addessi controlla un traversone di Tropea e conclude, la girata si perde all'esterno del terreno di gioco. Al 62' Addessi tenta di calciare dal limite, poi appoggia per Tropea che mette al centro: Antonelli svetta e manda fuori. Il gioco riprende e Sette scarica un destro a giro verso la porta, anche in questo caso Xaxa riparte con una rimessa dal fondo. Al 68' botta di Cadau, l'estremo difensore dei campani deve allontanare lateralmente. Al 76' Derosa stende un avversario e l'arbitro sventola il giallo, il difensore era diffidato e salterà il prossimo impegno dei biancoblù sul campo della Boreale. La Cavese amministra, la Costa Orientale Sarda si riporta dalle parti di Boffelli con un'iniziativa del no entrato Santoro all'84'. All'88' Aloia cerca di sorprendere gli avversari con una punizione, nessun problema per il reparto arretrato di Di Napoli. Due minuti più tardi il portiere metelliano è chiamato agli straordinari su un'incornata di Naguel. Il match non regala ulteriori emozioni, dopo cinque minuti di recupero la capolista sbanca Tertenia e ipoteca (in attesa della matematica) la promozione in Serie C.

Il tabellino

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1): Xaxa; Piras, Sulis, Zurbriggen, Gallo; Demontis (73' Naguel), Ladu; Floris (63' Aloia), Cabiddu (65' Serra), Piredda (70' Santoro); Loi (59' Cadau). A disp.: Floris, Cogotti, Bonu, Zinzula. All.: Loi

Cavese (3-5-2): Boffelli, Buschiazzo, Troest, Derosa; Megna (89' Cinque), Antonelli, Konate, Sette (72' Lops), Tropea; Addessi (72' Chiarella), Di Piazza (61' Foggia). A disp.: Lucano, Collura, Faella, Mercurio, Gueye. All.: Di Napoli

Arbitro: Vailati di Crema

Marcatori: 47' Di Piazza (C)

Ammoniti: Piredda (COS), Derosa, Chiarella (C)