La Cavese affronta la Costa Orientale Sarda: gli aggiornamenti in diretta

Trasferta in Sardegna per la Cavese che fa tappa a Tertenia per affrontare la Costa Orientale Sarda. Trentesima giornata del campionato: la capolista, con un vantaggio di dieci punti sulla Nocerina, vuole vincere per fare un altro balzo verso la Serie C e provare a chiudere il discorso promozione. La squadra di Raffaele Di Napoli avrebbe l’occasione di assicurarsi la vittoria del girone con largo anticipo, ma dipenderà da una serie di risultati. Per la matematica servirà un successo esterno degli aquilotti e una sconfitta della Nocerina, impegnata nello scontro diretto del San Francesco contro il Cassino. Mister Di Napoli ha presentato così la sfida: “Ci apprestiamo ad affrontare una buona squadra che rispettiamo tanto. Servirà una prestazione importante, perché è un’altra tappa di avvicinamento all’obiettivo finale. La squadra ha lavorato bene in settimana, siamo pronti. Futuro? Sarebbe un onore restare alla Cavese”. Non ci saranno Magri e Zenelaj, da valutare Fraraccio e Urso. La Costa Orientale Sarda, reduce dal ko sul campo della Boreale, cerca un immediato riscatto per tenere viva la pista playoff. Saranno circa 300 i sostenitori biancoblù presenti. Segui gli aggiornamenti in diretta, la gara è in programma alle ore 14.00 al Campo Sportivo Is Arranas.