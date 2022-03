Allerta Covid nella Juventus: è positivo un giocatore. Si tratta del centrocampista Manuel Locatelli. La società bianconera ha reso pubbliche le sue generalità.

Lo scenario

Adesso scatta il monitoraggio in casa Juventus. Il giocatore è stato posto in isolamento: ieri, mercoledì 16 marzo, ha partecipato alla sfida europea contro il Villarreal, valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Pericolo contagi

È subito scattata la profilassi. La Juventus effettuerà tamponi diffusi e li estenderà a tutto il gruppo squadra. Controlli costanti e Salernitana spettatrice interessata, perché domenica 20 marzo sarà di scena all'Allianz Stadium di Torino.