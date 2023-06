Sepe è escluso dai convocati, ultimo strappo granata: le formazioni di Cremonese-Salernitana

Il risultato - tecnico, di costruzione, di progetto - toppato clamorosamente dalla gestione del settore giovanile giganteggia nell'ultima gara di Serie A: pur avendo la salvezza in tasca da un mese e nonostante debba affrontare la Cremonese retrocessa (fischio d'inizio ore 21, diretta tv su Dazn), Paulo Sousa non convoca nessun calciatore di movimento della formazione Primavera. Non c'è alcun premio per i baby, nessuno merita la promozione in prima squadra, dopo la disastrosa retrocessione ai playout contro la Reggina, atto finale di una stagione sbagliata, sballata, che ha portato al clamoroso tracollo nonostante i 4 milioni a disposizione. Al netto delle dichiarazioni di circostanza pronunciate sul palco di piazza della Concordia, toccherà poi alla Salernitana (proprietà, società, area tecnica) prendere una decisione sul prosieguo e sul management, anche se per una miracolosa concomitanza di eventi la squadra granata dovesse essere ripescata in Primavera 2.

La partita

Dunque a Cremona la Salernitana si congederà dal campionato di Serie A. Ha al momento 42 punti in classifica e può arrivare a 45. Ambisce a scavalcare l'Empoli e vuole ottenere questo risultato che le consegnerebbe 400mila euro in più, nel computo della futura ripartizione dei diritti televisivi. "Vogliamo diventare come il Sassuolo", è stato detto durante la festa salvezza. Per diventarlo occorrono gli investimenti massicci e le strutture e quest'ultime - lo ha rimarcato pure Sousa - sono tutte da costruire. La Salernitana vincendo oggi allo stadio Zini potrebbe comunque agganciare gli emiliani in classifica, perché hanno perso contro la Fiorentina. Sarebbe però un aggancio senza ulteriori possibilità di scalare la classifica, perché dopo il pari e patta negli scontri diretti conta la differenza reti nelle partite e il Sassuolo, grazie alla manita riservata ai granata all'andata, è davanti alla Bersagliera, in ogni caso. Sousa ambisce al suo primo blitz in trasferta, da quando allena la Salernitana. Manderà in campo una formazione che è mix di esperienza ma anche di riflessioni sui diffidati. Kastanos e Pirola, ad esempio, future colonne portanti, salterebbero la prima partita del prossimo campionato, se oggi venisse loro comminata un'ammonizione. Sousa potrebbe scegliere un leader per reparto, ad esempio Gyomber con Daniliuc in difesa, Coulibaly a centrocampo ma in quest'ultimo caso potrebbe promuovere anche la coppia Bohinen-Nicolussi Caviglia. Novanta minuti e poi sarà calciomercato, in attesa di trovare una sistemazione sia a Sepe sia a Bonazzoli.

Le probabili formazioni

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Vasquez, Aiwu, Valeri; Pickel, Castagnetti; Afena-Gyan, Galdames, Quagliata; Ciofani. In panchina: Carnesecchi, Saro, Ferrari, Bianchetti, Ghiglione, Acella, Meitè, Buonaiuto, Tsadjout, Okereke. Allenatore: Ballardini.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Troost-Ekong, Gyomber, Daniliuc; Sambia, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Mazzocchi; Maggiore, Candreva; Piatek. In panchina: Sorrentino, Allocca, Pirola, Coulibaly, Iervolino, Kastanos, Botheim, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa.

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto.