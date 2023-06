Finisce il campionato della Salernitana, la voce dei tifosi: "Tutti al mare, poi ci pensa Iervolino"

"Ci pensa Iervolino". Scorrono i titoli di coda del campionato di Serie A: la Salernitana ha conquistato 42 punti e disputerà la terza stagione di fila nel salotto del calcio italiano, sostenuta, scortata, supportata dall'amore dei propri tifosi. E' questo il patrimonio, è questa la corazza che la protegge e traccia nello stesso tempo il suo cammino. La sconfitta di Cremona fa calare il sipario ma c'è già chi programma le ferie in funzione del ritiro di Rivisondoli e poi del prosieguo a Fiuggi. Insomma la testa è già nel pallone, rivolta all'allestimento della prossima squadra.

La voce dei tifosi

Il commento di Mario De Rogatis: "La sconfitta non offusca la grande stagione granata, ma è un vero peccato chiudere così, anche se era abbastanza prevedibile il calo di tensione. Non mi dispiace assistere all'ultima prestazione di Piatek, che ha davvero deluso nell'arco della stagione. La speranza è tenere Dia, ma la vedo difficile, viste le lusinghe delle grandi squadre. Con l'entusiasmo della proprietà ed il budget stanziato per la campagna acquisti, ci sono tutte le premesse per programmare una grande stagione. Ho fiducia nella dirigenza". Mimmo Rinaldi: "Siamo ai saluti gli ultimi calci prima che la sabbia avvolga i nostri piedi. Partita che non serve a nessuno. Ma è anche vero che ci sono state delle risposte. I vari Sepe, Bonazzoli, Maggiore e Piatek sono quelli più quotati alla partenza. È inutile girarci intorno: è iniziato già il calciomercato". Paolo Toscano: "Peccato non aver chiuso il campionato con una vittoria ma la squadra sembrava già in vacanza! Adesso la società deve dedicarsi al mercato e a costruire una squadra che possa continuare a darci grosse soddisfazioni". Ciro Troise: "Partire da questo gruppo per affrontare un campionato tranquillo il prossimo anno. Carta bianca a Sousa, in particolare per la ricostruzione del settore giovanile, fondamentale. Buone vacanze a tutti". Antonio Positano: "Il risultato lascia l’amaro in bocca. Abbiamo giocato troppo compassati ed a centrocampo arrivavamo sempre secondi sulla palla. Godiamoci , però, questo campionato . Mi auguro che da domani tutte le componenti saranno funzionali al progetto di crescita . Avanti Bersagliera".