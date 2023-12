Foggia segna e la Cavese va in fuga, Cynthialbalonga ko. Gli aquilotti volano a +5

Un gol di Foggia decide la sfida allo stadio Abbatini di Genzano di Roma, la Cavese batte di misura la Cynthialbalonga e consolida il primato. Complice il pareggio della Costa Orientale Sarda sul campo del San Marzano, la squadra di Daniele Cinelli sale a +5 sulla prima inseguitrice e fugge in vetta.

La due formazioni si studiano ad avvio partita, tanto equilibrio sul terreno di gioco e continui capovolgimenti di fronte nei minuti iniziali. Per il primo sussulto bisogna attendere il 13’ con una conclusione di Maccari respinta prontamente dalla retroguardia ospite. Passano quattro minuti e Capaldo calcia dalla distanza con il sinistro, la traiettoria si spegne abbondantemente alta. Al 19’ biancoblù insidiosi con Konaté che imbuca per Chiarella, il numero 28 calcia ma trova la respinta in angolo del portiere. Sugli sviluppi del corner, Troest prende il tempo a tutti: l’incornata viene deviata dagli avversari. Al 21’ altra chance per i metelliani con Foggia che scatta sul filo del fuorigioco e, con il portiere in uscita, calcia: il destro dell’attaccante è impreciso. Passano pochi secondi e ancora il 9 di mister Cinelli ha una ghiotta chance in piena area, Fusco blocca. Soltanto dopo la mezz’ora la Cynthialbalonga si rende pericolosa con due calci piazzati, entrambi imprecisi. Più interessante il tracciante disegnato da Doratiotto al 37’, la palla sfila di poco a lato. Il primo tempo va in archivio con una botta di Chiarella disinnescata in due tempi dal portiere locale.

Al 52’ Konaté si ritaglia lo spazio per la botta da lontano, Fusco lo attende e fa suo il pallone senza troppe difficoltà. Trascorrono dieci giri di lancette e il guardiano di casa deve compiere un grande intervento su Chiarella. Sul prosieguo, Foggia mette un brivido alla truppa laziale ma le giocate del centravanti non vanno a buon fine. Al 65’, su una sventagliata di Urso, Konaté fa da sponda per Foggia: l’Air-One ringrazia e, con il sinistro, stappa la sfida. Al 79’ la Cynthialbalonga spaventa il reparto arretrato blufoncè con una palla inattiva e una deviazione aerea di Sartor, poi si alza la bandierina dell’assistente che segnala fuorigioco. La Cavese difende con ordine e non rischia sulle iniziative degli avversari, al triplice fischio la truppa di Cinelli si impone in trasferta e consolida il prima in classifica.