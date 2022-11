De Felice e Cipolla spingono la Paganese

Paganese-Sarrabus 2-1

Reti: 18’ De Felice (P), 30’ Ladu (C), 80’ Cipolla (P).

Tredicesima giornata di campionato in serie D, e la Paganese regola i sardi del Sarrabus per 2-1. De Felice porta in vantaggio gli azzurrostellati che vengono subito ripresi da Ladu. Nella ripresa gli uomini di mister Giampà cercano il gol vittoria che arriva solo all'80' con Cipolla. «La squadra ha fatto una partita che non meritava di perdere», il commento del mister avversario Loi. Secondo successo consecutivo per la Paganese che al termine della gara allo stadio Marcello Torre festeggia con i propri tifosi.