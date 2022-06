Riparte la nuova Salernitana: consultazioni di mercato e presentazione di De Sanctis

Riparte la Salernitana: patron Iervolino è il vagone locomotiva, De Sanctis propone giocatori dopo aver ascoltato l'allenatore e poi tutto finisce nelle mani della proprietà e dell'ad Milan per la conclusione degli affari di mercato. E' questo il modus operandi che il club granata ha scelto per potenziare la squadra. La base c'è ma potrebbero saltare alcune tessere che è necessario sostituire al più presto.

Il cronoprogramma

Il nuovo diesse sarà a Salerno entro martedì, rilascerà le prime dichiarazioni ufficiali tra giovedì e venerdì, nella conferenza di presentazione. Ci sono nodi di mercato e trattative da riallacciare: il procuratore di Mazzocchi avrà un incontro lunedì con un club di medio alta classifica di Serie A che propone al proprio assistito un biennale da 450mila euro a stagione; Djuric ha il trolley pronto. La Salernitana mette sul piatto 11 milioni di euro per far diventare granata Bonazzoli e Verdi, quest'ultimo oggi sposo. Bonazzoli ha un riscatto da 6 milioni di euro ma si è inserito il Bologna in operazione di disturbo. Verdi è legato al Torino da un contratto che scade nel 2023 e percepisce uno stipendio da 1,8 milioni di euro. Belec viaggia spedito verso l'Apoel, la Salernitana cerca il centravanti, che potrebbe essere uno tra Pavoletti e Petagna, due terzini (Cambiaso è in cima alla lista), due difensori centrali (sul taccuino Vasquez, Lovato, Maksimovic) e il sostituto di Ederson, per il quale l'Inter si è spinta ad offrire 21 milioni di euro.