Dellacasa regala il successo al Buccino

Vico Equense-Buccino 0-1

Vico Equense: Leone, Visconti, Correale (dall'84' Celentano), Agnello, Mezavilla, Manzi, Sannino (dall'82' Savarese), Musto (dal 67' Mazzotta), Ascione, Guidoni, Cuomo (dal 67' Marciano). A disp.: Norvello, Marasco, Ferrara, Gargiulo, Amorelli. Allenatore: Angelo Mario Teta.

Buccino Volcei: Volzone, Mejri, Imperiale, Dellacasa, Mammoliti, Friedenlieb, Sansone (dal 75' Gibba), Sambataro, Marrocco (dal 66' Pelosi), Totaro (dal 73' Senatore), Santonicola. A disp.: Raveendran, Carucci, Iannone, Esposito, De Martino, Grieco. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

Marcatori: 76' Dellacasa.

Arbitro: Francesco Saffioti - Como.

La Buccino Volcei fa suo lo scontro diretto del "Comunale" contro il Vico Equense e resta attaccato alla zona salvezza. Gara scorbutica, sporca e poco spettacolare, ma i rossoneri si sono armati di pazienza e hanno sfruttato una delle poche palle gol concesse dalla retroguardia costiera per fare bottino pieno. Mister Ferullo rispolvera il 3-5-2 contro una squadra molto solida e abile nel gioco aereo. L'effetto sorpresa per i volceiani sembra funzionare all'inizio, con Santonicola che al 5' va vicino a realizzare il gol del vantaggio con un tiro deviato che coglie impreparato Leone, ma la palla esce fuori di un niente. La risposta del Vico Equense è affidata ad una doppia occasione al 16': prima Mezavilla si vede salvare sulla linea un colpo di testa a botta sicura e poi, sul prosieguo dell'azione, Cuomo manca il bersaglio con un destro al volo da posizione favorevole. Dopo questi exploit, la partita si blocca e le due squadre non riescono ad impegnare i due portieri. Anzi, Santonicola nel finale di primo tempo e un paio di volte Sambataro ad inizio ripresa, tentano di sorprendere Leone fuori dai pali con tiri dalla trequarti che per poco non hanno centrato il bersaglio grosso. Nell'ultimo quarto d'ora di partita, Ferullo inserisce Pelosi e Senatore e la partita cambia d'inerzia. Infatti, al 76', sul corner pennellato da Senatore, Dellacasa trova lo stacco vincente che vale l'1-0 rossonero. Il Vico Equense si getta disperatamente in attacco alla ricerca del pareggio, ma l'espulsione di Ascione all'81' per doppia ammonizione complica i piani dei costieri. Nonostante l'inferiorità numerica maturata, Manzi si ritrova comunque due buone occasioni di testa e in rovesciata per pareggiare i conti, senza mai, però, impensierire seriamente Volzone. Anzi, nel finale, la Buccino Volcei ha addirittura la palla gol del raddoppio con il contropiede condotto da Senatore e concluso da Pelosi, ma il diagonale del centravanti viene respinto dal portiere biancazzurro. L'1-0 finale permette alla Buccino Volcei di allungare a +4 sui costieri e di rimanere in scia del Castel San Giorgio, distante 2 punti.