Tamponi e speranze: i resti della Salernitana in partenza per Napoli

Il derby resta in programna domani, 23 gennaio, alle ore 15, allo stadio Diego Armando Maradona. La Salernitana ha 8 positivi (2 calciatori già contagiati hanno effettuato tamponi di controllo oggi all'Usca e si attende esito), comunque in numero inferiore rispetto alla soglia di 9, che farebbe scattare lo stop della partita. "Finalmente negativo, si parte per Napoli", ha scritto il difensore Gagliolo su Instagram.

La squadra

Ribéry resterà a casa, in dubbio Simy, molti baby della Primavera aggregati. La probabile formazione del Napoli: modulo 4-2-3-1, Ospina tra i pali, difesa senza Koulibaly e composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mezzo conferma per Fabiàn Ruiz-Lobotka, Lozano a destra, Zielinski in mezzo e Insigne a sinistra nel terzetto alle spalle del centravanti Osimhen, che resta in vantaggio su Mertens e Petagna.