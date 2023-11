Battesimo di fuoco per mister Zironelli: il suo San Marzano atteso dal derby contro la Nocerina

Primo test decisamente probante per mister Zironelli che dovrà affrontare con il suo San Marzano la Nocerina domani alle 14:30 in un derby che si preannuncia interessante. Anche perché i rossoneri stessi vengono da un cambio in panchina, sia pur ormai 15 giorni fa: via Gianluca Esposito dentro Marco Nappi. L’ex attaccante del Genoa ha finora collezionato una vittoria e una sconfitta. Nel complesso, la Nocerina occupa attualmente il quarto posto in classifica a sedici punti frutto di quattro vittorie ed altrettanti pareggi. Diciassette i gol sinora messi a segno (secondo miglior attacco del torneo) e tredici quelli incassati. Lontano dal “San Francesco”, i nocerini hanno finora vinto due volte, pareggiato una volta e perso due incontri per un totale di sette gol segnati e uno in meno incassato. Cannoniere della squadra è l’attaccante Liurni con quattro centri. A seguire i compagni di reparto Caccavallo, El Bakhtaoui e Parravicini a quota due. Un gol ciascuno per il difensore Fontana, i centrocampisti Citarella e Uliano e per gli attaccanti Gadaleta, Guida e Piccioni.

I “molossi” hanno indubbiamente costruito un organico che, sulla carta, deve dare l’assalto alla Serie C. A cominciare dalla porta dove è arrivato il giovane Venturini dal Ravenna. In difesa il tandem Fontana-Petti dal Cynthialbalonga a cui si aggiungono Mazzei dall’Ostiamare e i giovani Esposito dal Brindisi e Magliocca dal Gladiator. Senza dimenticare la conferma di Agostino Garofalo, ormai alla soglia dei 40 anni ma sempre elemento di spessore. A centrocampo conferma per Basanisi a cui si sono aggiunti gli arrivi di Poziello dal Giugliano, Tuninetti dal Dolomiti, Uliano dalla Gelbison e Vecchione dal Clodiense. A loro si aggiunge il giovane Citarella dal Taranto. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta: da Caccavallo, anche lui ex Gelbison in cerca di rilancio, al ritorno di Liurni dalla Casertana. Da Piccioni arrivato dal Matera a Parravicini dal Lumezzane fino a El Bakhtaoui, prelevato dal Livorno. Senza dimenticare l’arrivo dell’ex Taranto Guida. Insomma: una squadra senza apparenti punti deboli che può contare anche su under di categoria superiore come il portiere Fantoni e il difensore Crasta arrivati dall’Empoli e Manzo, altro difensore, giunto dal Napoli.

Arbitro dell’incontro sarà Gianmarco Vailati di Crema.

Di seguito l’attuale rosa della Nocerina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla decima giornata.

NOCERINA – Allenatore: Gianluca Esposito poi Marco Nappi

PORTIERI

1 - Gianmarco Fantoni (Proveniente dall’Empoli – 2004) (2/-3)

12 - Giacomo Venturini (Proveniente dal Ravenna – 2004) (9/-10)



DIFENSORI

2 - Mario Crasta (Proveniente dall’Empoli – 2005) (10/0)

75 – Mounir El Hannaoui (Proveniente dal Fortuna W. – 2005) (0/0)

33 - Bernardo Esposito (Proveniente dal Brindisi – 2004) (5/0)

4 - Francesco Fontana (Proveniente dal Cynthialbalonga – 1990) (7/1)

26 - Agostino Garofalo (Confermato – 1984) (6/0)

19 - Daniele Magliocca (Proveniente dal Gladiator – 2004) (4/0)

13 - Vincenzo Manzo (Proveniente dal Napoli – 2005) (0/0)

23 - Tommaso Mazzei (Proveniente dall’Ostiamare – 1995) (9/0)

3 - Alessio Petti (Proveniente dal Cynthialbalonga – 1991) (6/0)

34 – Milagro Perez Salgado (Proveniente dal Zaanstreek – 2005) (0/0)



CENTROCAMPISTI

8 - Andrea Basanisi (Confermato – 1996) (8/0)

7 - Francesco Citarella (Proveniente dal Taranto – 2003) (9/1)

20 - Christian Gaudino (Confermato – 2005) (0/0)

21 - Raffaele Poziello (Proveniente dal Giugliano – 1988) (3/0)

17 - Rodrigo Tuninetti (Proveniente dal Dolomiti Bellunesi – 1995) (8/0)

5 - Francesco Uliano (Proveniente dalla Gelbison – 1989) (9/1)

6 - Pierfrancesco Vecchione (Proveniente dall’Union Clodiense Chioggia – 1999) (9/0)



ATTACCANTI

10 - Giuseppe Caccavallo (Proveniente dalla Gelbison – 1987) (7/2)

92 - Faissal El Bakhtaoui (Proveniente dal Livorno – 1992) (5/2)

77 - Alessandro Gadaleta (Proveniente dall’Isola di Procida – 2005) (5/1)

24 - Michele Guida (Proveniente dal Taranto – 1998) (8/1)

11 - Lorenzo Liurni (Proveniente dalla Casertana – 1994) (7/4)

99 - Nicolas Parravicini (Proveniente dal Lumezzane – 1997) (8/2)

9 - Gianmarco Piccioni (Proveniente dal Matera – 1991) (6/1)

43 - Giacomo Rossi (Proveniente dal Chieti – 2004) (9/0)