Derby Santa Maria Cilento-Cavese, 100 i biglietti per gli ospiti

La Cavese ha comunicato che, per la gara di Santa Maria di Castellabate contro la Polisportiva Santa Maria Cilento, in programma domenica 6 febbraio con fischio d’inizio alle ore 14,30 presso lo stadio ‘Carrano’, sono stati riservati ben 100 tagliandi per il settore ospiti al costo di 11,50 euro (commissioni comprese). I biglietti, oltre alla consueta vendita online, saranno disponibili all’acquisto sino alle ore 19:00 di sabato 5 febbraio.