Gol ai Mondiali: segna Dia per il Senegal, sorride anche la Salernitana

Una gioia mondiale, anzi Mondiale, scritto con la M: Dia fa gol in Qatar e fa festa con il Senegal. Esultano anche Salerno e la Salernitana: Boulaye è il primo giocatore granata a far gol ai Mondiali di calcio. Dunque è motivo di vanto e di orgoglio vederlo esultare in mondovisione, dopo aver realizzato la più facile delle reti per un bomber.

Il minuto della storia

E' accaduto tutto all'improvviso, al minuto numero 40 e dintorni. Pallone in area, il difensore del Qatar padrone di casa ha svirgolato e il momento di gloria si è materializzato sulle zolle del centravanti. Dia ha fatto irruzione in area e di piatto destro ha trafitto il portiere. Poi ha esultato a favore di telecamera, sommerso dagli abbracci dei compagni di Nazionale tra i quali Koulibaly del Napoli. Fa festa Boulaye e fa festa Salerno. La sua storia è bellissima: faceva l'elettricista e poi ha cominciato a rincorrere il sogno. Lo ha fatto a suon di gol. A Salerno guadagna 1,9 milioni di euro ed il proprio cartellino è in prestito con diritto di riscatto. La Salernitana non vuole farselo scappare: è il bomber, alla pausa dei Mondiali è arrivato con 6 gol realizzati. Non ha perso, però, l'abitudine di segnare a tutte le latitudini.