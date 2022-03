Diretta serie C, derby Paganese-Avellino sbloccato da Ciancio

Girone C

Squadra in casa Paganese

Trentesima giornata di campionato in serie C, e allo stadio Marcello Torre di Pagani si gioca il derby tra Paganese ed Avellino.

64' RADDOPPIO AVELLINO. Kragl si avventa su un passaggio orizzontale sbagliato di Firenze, si libera al tiro e batte Baiocco.

60' ESPULSO Bensaja per doppia ammonizione.

58' Primo squillo della ripresa con Tommasini che prova dalla distanza. Tiro forte ma centrale parato dal portiere.

46' Primo cambio: Firenze sostituisce Scanagatta e agisce da mezzala con Zanini che scala a fare il terzino destro.

FINE PRIMO TEMPO 0-1. La rete di Ciancio sta decidendo questo derby.

43' Altra occasione azzurrostellata. Cross di Zanini, Guadagni calcia piano e Forte respinge, poi ancora Guadagni mette in mezzo ma la difesa spazza.

41' Occasione Paganese. Diop per Guadagni che entra in area e calcia. Forti respinge centralmente e la difesa mette in angolo.

34' Contropiede Avellino, Carriero prova a dribblare Brogni che chiude. Poi rinvia Baiocco.

30' Ci prova Zanini con la conclusione dalla distanza, mira imprecisa.

26' Azione di Cretella che entra in area. Il suo cross rasoterra è liberato da Carriero.

20' AVELLINO IN VANTAGGIO. Angolo per l'Avellino con Ciancio che taglia sul primo palo e devia il pallone allungando la gamba. Non perfetto l'intervento di Baiocco e vantaggio irpino.

17' Tiro dalla distanza di Kragl che finisce molto alto.

9' Gara subito accesa, giocatori a contatto e atleti delle panchine che entrano in campo.

8' Azione in verticale dell'Avellino, tiro di Murano di poco a lato.

6' Tiro di Tommasini che non inquadra la porta.

Le formazioni

PAGANESE-AVELLINO 0-0

PAGANESE: Baiocco, Scanagatta (46' Firenze), De Santis, Murolo, Brogni (65' Manarelli), Zanini, Bensaja, Cretella, Guadagni (65' Tissone), Diop, Tommasini. A disp.: Avogadri, Pellecchia, Celesia, Konate, Perlingieri, Sbampato, Firenze, Martorelli, Iannone. All. Grassadonia.

AVELLINO: Forte, Bove, Dossena, Scognamiglio, Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito, Maniero, Murano (62' Kanoute). A disp.: Pane, Pizzella, Mignanelli, Rizzo, Stanzione, Mastalli, Matera, Micovschi, Plescia. All. Gautieri.

ARBITRO: Valerio Maranesi di Ciampino.