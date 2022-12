Doppietta di Giorgio, Carotenuto ko

Giffoni Sei Casali 2–1 G. Carotenuto

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Cardillo, Arcaro, Liguori, Di Giacomo, Fortunato (78’ Buonaguro), Odierna, Guerrera (71’ De Santis), Giorgio (82’ Senatore), Salvato, Merola. A disp: Tancredi, Ferrara, Tortorella, Adinolfi, Amendola, Romano. Allenatore: Criscuolo.

G. Carotenuto: Avino (46’ Teti), Patriciello, Sivero, Barbarisi (48’ Ioio), Ferrara (66’ Schettino), Del Percio, Lippiello (48’ Avolio), Brogna, D’Acierno, Capaldo, D’Anna (74’ Diallo). A disp: Orefice, Coppola, Dalloco. Allenatore: Bianco.

Arbitro: Sabatino Ambrosino di Nola.

Marcatori: 40’pt e rig. 65’ Giorgio.

Una doppietta di Kavin Giorgio regala tre punti fondamentali al Giffoni Sei Casali che allunga la striscia positiva di risultati a cinque con quattro vittorie che rilanciano in classifica i grifoni. Successo importante in una gara difficile e con tanti indisponibili. Un tour de force aspetta il Giffoni Sei Casali nel mese di dicembre prima della sosta natalizia. Subito in campo nel turno infrasettimanale, i grifoni affrontano il Carotenuto in lotta per la salvezza nella penultima giornata del girone d’andata. Dopo il pari di Scafati, mister Criscuolo perde per infortunio Arzeo e Itri in difesa mentre a centrocampo Avallone. Ai loro posti, nell’undici titolare ci sono Di Giacomo e Liguori nel ruolo di centrale, Fortunato agisce come mezz’ala. Merola torna punta centrale, a sinistra Giorgio e a destra Salvato. La cronaca. Il Giffoni Sei Casali parte subito con il piede sull’acceleratore e arriva al tiro con Giorgio e Merola ma in entrambi i casi la mira è imprecisa. Al 9’ primo pericolo per gli ospiti su un calcio d’angolo sul quale Avino si salva sulla conclusione insidiosa di Fortunato. Poi una serie di azioni insistite dei giallorossi sempre con Merola (14’) che guadagna un angolo, al 23’ invece da buona posizione la manda altra sopra la traversa. L’occasione più pericolosa per il Carotenuto arriva al 27’ con D’Acierno che calcia di poco alto. Nei minuti finali il Sei Casali trova il vantaggio: Fortunato guadagna campo e apre sulla sinistra per l’inserimento di bomber Kavin Giorgio che col sinistro batte Avino e sigla il nono gol in campionato. Nella ripresa il Sei Casali manca l’appuntamento con il gol in più occasioni, al 54’ Salvato in area si fa murare da Teti (subentrato al posto del portiere Avino per infortunio), sulla ribattuta Giorgio spreca sotto porta. La compagine di Mugnano del Cardinale trova il pareggio al 57’ con D’Acierno che di testa raccoglie un traversone dalla sinistra nell’unico break concesso dai grifoni che poco dopo riprendono in mano il pallino del gioco e dopo lo spavento sulla super parata di Mastrangelo su Ferrara, guadagnano un calcio di rigore con Arcaro. Dal dischetto Kavin Giorgio spiazza Teti e vola a quota 10 nella classifica marcatori. Nel finale tanta sofferenza per il Sei Casali, da segnale l’esordio in prima squadra di Giuseppe Buonaguro (2004). Al 92’ Merola manca il gol per chiudere il match che termina dopo sei minuti di recupero. Al triplice fischio è festa al “Giannattasio”.