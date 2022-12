E' della Nocerina il derby con la Cavese

Squadra in casa

Squadra in casa Nocerina

Allo Stadio San Francesco di Nocera è andato in scena un acceso derby tra Nocerina e Cavese. Al 5' molossi in vantaggio 1-0 con Caso Naturale. La pareggia subito la Cavese con un sinistro dell'argentino Banegas al 13'. Punteggio con il quale si va all'intervallo. Al 69' Nocerina di nuovo in vantaggio con Chietti. Punteggio che resiste fino alla fine quando solo la traversa di Palma nega il pari ai metalliani.