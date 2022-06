È Giordano il nuovo presidente della Scafatese

Si apre una nuova era in casa Scafatese. Dopo l'incontro a Palazzo Mayer con il sindaco Cristoforo Salvati e l'assessore allo sport Gennaro Avagnano si è delineato il nuovo assetto societario canarino presieduto da Michele Giordano, che ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali da presidente esecutivo: "In primis vorrei ringraziare il presidente uscente: la famiglia Cesarano merita un elogio per come ha gestito la Scafatese e per l'enorme passione profusa per questi colori. Una menzione importante, poi, la merita anche l'amministrazione comunale scafatese, in particolare il sindaco Cristoforo Salvati e l'assessore allo sport Gennaro Avagnano, che si sono dimostrati disponibili e aperti a questa nuova esperienza. Noi cercheremo di dare il massimo per dare lustro a questa gloriosa storia e portare in alto il canarino e il nome di Scafati. Proprio in quest'ottica, inoltre, volevo rivolgere un pensiero allo Scafati Basket, nostra sorella sportiva, impegnata nelle finali playoff di serie A2; saremo al loro fianco e speriamo che possano restituire la massima serie cestistica al popolo sportivo scafatese”. Lunedì si avrà una conferenza stampa con nuove delucidazioni sul progetto.