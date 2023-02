È ufficiale: esonerato Nicola, Paulo Sousa guiderà la Salernitana

Ore 22.30, 144 battute, spazi inclusi: la Salernitana annuncia l'ingaggio di Paulo Sousa, allenatore portoghese, nuovo tecnico granata. Nessun riferimento alla durata del contratto e alla facoltà di rinnovo biennale, fino al 2025. Paulo Sousa ha già diretto il suo primo allenamento e in prima serata il club dell'ippocampo aveva già diffuso le sue foto provenienti dal campo del Mary Rosy. Paulo Sousa parlerà sabato in conferenza stampa. Debutterà il 19 febbraio, domenica, contro la Lazio. L'anno scorso, sempre il 19 febbraio, Nicola esordì contro il Milan.

La nota

"L?U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l?accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".

L'addio

Contestualmente la Salernitana ha detto addio a Davide Nicola, sollevandolo dall'incarico. Con lui vanno via i collaboratori dello staff:Barone, Cacicia, Barni, Stoppino. A rischio anche la posizione di Pestrin. Nicola paga dazio alla sconfitta di Verona, la quinta in sette partite nel 2023. Quarantotto ore dopo la sconfitte e le nuvole gonfie di pioggia che si erano addensate sulla sua testa, prologo all'esonrro, la Salernitana ha ufficializzato di averlo sollevato dall'incarico.La nota stampa: "L?U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall?incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.